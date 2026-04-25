Венецуела и Колумбия обявиха военно сътрудничество за борба с мафиотските групи

Президентите на Венецуела и Колумбия - Делси Родригес и Густаво Петро - обявиха в Каракас, че са споразумели за военно сътрудничество за борба "с мафиите и престъпните банди", предаде Франс прес, припомняйки, че двете държави имат обща граница, дълга над 2000 километра.

Двете страни "ще предприемат обща, тясно координирана кампания за освобождаване на жителите в пограничните райони от мафиотските групи, които печелят от редица незаконни "икономически" дейности - кокаин, незаконно злато, трафик на хора и редки минерали", каза Петро, първият чуждестранен държавен глава, който посещава Венецуела след задържането и отвеждането в САЩ на бившия президент Николас Мадуро на 3 януари от американската армия.

"Нашите две страни се ангажираха да разработят [...] военни планове, но също да въведат незабавно механизми за обмен на информация и развитие на разузнаването", каза Родригес и допълни, че Каракас и Богота имат "много сериозен, много всеобхватен общ подход към това каква трябва да се води борбата срещу престъпните банди".

Първият президент на Колумбия от левицата, Густаво Петро беше основен съюзник на Мадуро и първоначално осъди неговото "отвличане", както и атаката на САЩ. След среща с президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче той смекчи риториката си, което помогна за понижаване на напрежението между Богота и Вашингтон.

Вчера временният президент на Венецуела Делси Родригес, която управлява под американски натиск, благодари на Петро. "Той бе един от първите хора, които ни се обадиха на 3 януари, в такива трудни времена за венецуелския народ, за да изразят своята солидарност", отбеляза тя.

Друг въпрос, обсъден от двамата лидери, беше енергийното сътрудничество и "свръзването в обща мрежа на западната част на Венецуела", където токът редовно спира, предаде БТА.

"Изграждането на енергийната взаимосвързаност, както и газовата свързаност, благодарение на която не само ще можем да транспортираме газ до Колумбия, но и заедно да изнасяме газ за други страни, е на път да приключи", заяви Родригес.

Венецуела, която разполага с най-големите запаси от суров петрол в света, е в процес на развитие на производството си на газ.

Страната е обект на американско петролно и газово ембарго от 2019 г., но след американската интервенция през януари Тръмп постепенно облекчава санкциите.

Междувременно министрите на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргъм и министърът на енергетиката Крис Райт пристигнаха във Венецуела, за да насърчат енергийното "отваряне" на страната. Под натиска на САЩ Венецуела прие реформи в закона за петрола и газа и минните регулации, което отваря отрасъла за частния бизнес.

По-рано Родригес заяви, че страната се стреми да увеличи двустранната търговия със съседна Колумбия и ще проучи възможностите за осигуряване на електроенергия за западните части на Венецуела, предаде Ройтерс.

И. д. президентката каза това, след като разговаря с колумбийския президент Густаво Петро в президентския дворец "Мирафлорес" във венецуелската столица Каракас.

Това е първата среща на Родригес и Петро, откакто през януари американски военни задържаха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му в дома им и ги отведоха в САЩ, отбелязва Асошиейтед прес.

Предвидено бе лидерите да обсъдят широк кръг въпроси от взаимен интерес като миграцията, отбраната, гранична сигурност, сътрудничеството в областта на промишлеността и търговията.

Петро и Родригес трябваше да се срещнат миналия месец на общата граница, но двете правителства внезапно отмениха срещата, позовавайки се на форсмажорни обстоятелства, без повече обяснения. Обявиха само, че тя ще се състои в по-късен момент.

Преди сегашната среща Петро съобщи, че делегацията му, която включва висши военни и полицейски служители, ще обсъди с Родригес сигурността по границата. В центъра на вниманието остава районът Кататумбо, където съперничещи си въоръжени групировки воюват за териториален контрол. Петро подчерта необходимостта от тясно сътрудничество в разузнаването, предупреждавайки, че без него "бомбите падат на погрешните места [...] и в крайна сметка убиват цивилни".