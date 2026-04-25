Във Варшава днес правят възпоменателно честване по повод 150-годишнината от Априлското въстание

Възпоменателно честване по повод 150-годишнината от Априлското въстание ще се състои във Варшава, Полша, днес, 25 април, от 11:00 часа местно време. Това съобщи във Фейсбук страницата си Българското училище „Дора Габе“ във Варшава.

Програмата ще започне пред Консулството на България в полската столица, където ще се състои официалното откриване на тържеството. Пред паметника на Апостола на свободата ще бъдат поднесени цветя, а присъстващите ще отдадат почит с кратки слова и поклон пред българските герои, пише БТА.

Честването ще продължи в Българския културен институт във Варшава. Там е предвидена литературно-музикална програма с участието на ученици и родители от българското училище. Ще се състои и открит разговор, посветен на героите на Априлското въстание и значението на героизма в съвременното общество.

Организаторите отбелязват, че във връзка със събитието в съботния ден няма да има учебни занятия, като допълнително ще бъде уточнено как учениците ще наваксат учебния материал.

Училище „Дора Габе“ във Варшава предлага обучение за деца от занималня и подготвителна група до учебни класове - от първи до 12. клас. В него се преподават български език и литература, история и география на България, както и български език като чужд. Училището предлага присъствена и дистанционна форма на обучение.

Просветното средище предлага и извънкласни дейности - български народни танци, творчески работилници, свързани с българския език и култура, както и организация на тържества и събития. Учебният процес е в съответствие с интегрираните учебни програми за българските неделни училища, разработени и утвърдени от Министерството на образованието и науката на България.