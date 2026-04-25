Палестинците гласуват на местни избори за пръв път от години

Палестинците днес гласуват на местни избори, включително в ивицата Газа, където това е първият вот от две десетилетия, предаде Ройтерс. Очаква се гласуването да покаже политическите настроения във време, когато израелското правителство се опитва да унищожи всякакви опити за създаване на палестинска държава.

Базираната на Западния бряг Палестинска автономия се надява, че символичното включване в изборите на град Дейр ал Балах в Газа ще помогне за засилване на претенциите ѝ за власт над разкъсваната от война територия, откъдето беше прогонена от “Хамас” през 2007 г.

Жителите на Газа, които все още се опитват да задоволят базовите си нужди в опустошения от войната анклав, приветстваха възможността да гласуват.

“Слушам за избори откакто съм роден”, каза Адам ал Бардини, седнал близо до готварската посуда на семейството си пред палатката, в която е настанено в града. “Нямаме търпение да вземем участие, за да можем да променим наложената ни реалност, добави той.

След като договореното с посредничеството на САЩ примирие влезе в сила през октомври, периодичните преговори, водени от Вашингтон не отбелязаха значим напредък към споразумението, предвиждащо международен надзор над Газа, предаде БТА.

Европейските и арабските правителства широко подкрепиха евентуалното връщане на управлението на Палестинската автономия в Газа и установяването на независима палестинска държава, включваща Газа, Източен Йерусалим и Западния бряг, където Палестинската автономия упражнява ограничено самоуправление под израелска окупация.

Западните дипломати заявиха, че местните избори могат да проправят път за първите национални избори от близо две десетилетия и да помогнат за напредване с реформите за повишаване на прозрачността и отчетността, които според Палестинската автономия вече са в ход.

Това са първите палестински избори, които ще бъдат произведени от началото на войната в ивицата Газа преди повече от две години, предизвикана от атаката на “Хамас” в Южен Израел.

Общински избори бяха проведени на Западния бряг за последен път преди четири години.

Палестинската администрация изпитва затруднения с изплащането на заплати, тъй като Израел удържа данъчните приходи, които събира от нейно име, което породи опасения за икономически колапс. Израел заяви, че задържането на средствата е в знак на протест срещу социалните плащания “на затворници и семейства на убитите от “нейните сили“, които според него подтикват към атаки.

Израелското правителство предприе и стъпки за подпомагане на заселниците на Западния бряг, а министърът на финансите - ултранционалистът Бецалел Смотрич заяви: “Ще продължим да убиваме идеята за палестинска държава”.

В Дейр ал Балах, който претърпя по-малко щети по време на войната, в сравнение с други градове в анклава, по сградите са окачени плакати с ликовете на кандидатите. Някои урни за гласуване ще бъдат разположени в палатките, а изборите ще приключат два часа по-рано заради ограничения на електричеството.

Комисията за палестинските избори посочи мащабните разрушения като причина избори да не се произвеждат в останалата част от Газа, повече от половината, от която е контролирана от Израел, а останалата част е под контрола на “Хамас”.

Някои палестински фракции бойкотират изборите в знак на протест срещу искането на Палестинската автономия кандидатите да подкрепят споразуменията ѝ, които включват признаване на “държавата Израел“.

Движението “Хамас”, което управлява в Газа от близо две десетилетия, официално не е номинирало нито един кандидат, но една от листите в изборите в Деир ал Балах е широко възприемана от жителите и анализаторите като свързана с него.

Според анализаторите представянето на кандидатите, свързани с въоръжената групировка, може да е показателно за нейната популярност. Повечето кандидати, включително на Западния бряг, се “кандидатират под ръководството на “Фатах” - основното политическо движение зад Палестинската автономия, или като независими“.

“Хамас” заяви, че ще уважи резултатите, а палестински източници съобщиха пред Ройтерс преди гласуването, че цивилни полицаи на групировката ще бъдат разположени за охрана на избирателните секции в Газа.

Палестинската централна избирателна комисия заяви, че повече от един милион палестинци, включително 70 000 в Газа, имат право да гласуват, като резултатите се очакват късно тази вечер или утре.