ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Калифорния с референдум срещи мярка, задължаваща х...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22731314 www.24chasa.bg

САЩ и ЕС подписаха меморандум за редките метали

1076
Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

Европейският съюз и Съединените щати подписаха днес меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на критично важните минерали - сектор, доминиран от Китай.

План за действие предвижда проучване на възможността за определяне на минимални цени, като средство срещу заливането на пазара с евтини китайски продукти. Обмисля се координиране на субсидиите и запасите от критични минерали, хармонизиране на стандартите за улесняване на търговията в рамките на западния свят и съвместно инвестиране в научни изследвания. Заедно сме най-големите клиенти и потребители на критични материали, изтъкна държавният секретар Марко Рубио след подписването с еврокомисаря по търговията Марош Шевкович, съобщава БНТ. 

"Свръхконцентрацията на тези ресурси, фактът, че те са доминирани от едно или две места, е неприемлив риск. Нуждаем се от диверсификация на нашите вериги за доставка, на местата от които се снабдяваме с критично важни минерали. Този меморандум за разбирателство няма да е само парче хартия, ще му вдъхнем живот чрез реални действия", посочи държавният секретар на САЩ Марко Рубио. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)