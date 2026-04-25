Украйна съобщи за вълна от руски удари през нощта, Русия пък свалила 127 украински дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 15 души са ранени при масирана руска атака срещу Украйна тази нощ, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

Сигнал за въздушна тревога прозвуча над много места в страната, а жителите бяха принудени да потърсят бомбоубежища. Силни експлозии бяха чути в Киев, Харков и Днепър, предаде БТА.

Управителят на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа каза, че най-малко 14 души, включително дете, са били ранени в Днепър. Девет от пострадалите са приети в болница със средно тежки наранявания, уточни той.

Друг човек беше ранен в Никополска област, а жилищни сгради са повредени в Кривой рог, каза Ганжа.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че Русия е изстреляла крилати ракети и рояци дронове в опит да преодолее украинската възушна защита.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта над Русия са свалени 127 украински дрона, включително в Свредловска и Челябинска област.