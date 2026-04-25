ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Калифорния с референдум срещи мярка, задължаваща х...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22731332 www.24chasa.bg

Украйна съобщи за вълна от руски удари през нощта, Русия пък свалила 127 украински дрона

1076
Украйна съобщи за вълна от руски удари

Най-малко 15 души са ранени при масирана руска атака срещу Украйна тази нощ, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

Сигнал за въздушна тревога прозвуча над много места в страната, а жителите бяха принудени да потърсят бомбоубежища. Силни експлозии бяха чути в Киев, Харков и Днепър, предаде БТА.

Управителят на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа каза, че най-малко 14 души, включително дете, са били ранени в Днепър. Девет от пострадалите са приети в болница със средно тежки наранявания, уточни той. 

Друг човек беше ранен в Никополска област, а жилищни сгради са повредени в Кривой рог, каза Ганжа.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че Русия е изстреляла крилати ракети и рояци дронове в опит да преодолее украинската възушна защита. 

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта над Русия са свалени 127 украински дрона, включително в Свредловска и Челябинска област.

 

Украйна съобщи за вълна от руски удари

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

