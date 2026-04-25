Макрон: Франция ще застане до Гърция при заплаха за суверенитета

Президентът на Франция Еманюел Макрон отправи ясен сигнал за подкрепа към Гърция по време на среща с премиера Кириакос Мицотакис в Римската агора в Атина. Изявлението беше направено в рамките на събитие на тема „Предизвикателства пред Европа – пътят към бъдещето", като Макрон подчерта значението на френско-гръцкото сътрудничество за сигурността на Европа.

Френският лидер акцентира върху необходимостта от по-голяма стратегическа автономия на Европейския съюз и засилена роля на съюза на международна сцена.

„Ако вашият суверенитет е застрашен, направете каквото е необходимо. Ние ще бъдем до вас", заяви Макрон, като припомни и предишни действия на Франция в региона, включително през 2021 г. и подкрепата за Кипър.

Изказването се възприема като силен политически сигнал за ангажираността на Париж към сигурността на Гърция и стабилността в Източното Средиземноморие.

Кириакос Мицотакис и Еманюел Макрон потвърдиха задълбочаването на стратегическото партньорство между Гърция и Франция.

Основен акцент в разговорите бе модернизацията на гръцките въоръжени сили, като до края на годината страната очаква доставка на още шест изтребителя Rafale. Потвърдени са и ускорени срокове за получаването на фрегатите тип Belharra.

Двете държави се договориха да засилят съвместните патрули в Източното Средиземноморие с цел гарантиране на сигурността и свободата на корабоплаването.

Освен отбраната, Франция и Гърция договориха нови проекти в енергийния сектор, сред които изграждане на малки модулни реактори и разширяване на регионалните енергийни връзки.

Посещението на френския президент в Атина затвърждава партньорството между двете страни като ключов фактор за сигурността и развитието на Европа.