Калифорния с референдум срещу мярка, задължаваща хората да се идентифицират, когато гласуват

Мярка, предвиждаща да се изисква от избирателите в Калифорния да се идентифицират, когато гласуват, ще бъде подложена на гласуване на референдум през ноември, съобщи щатската Избирателна комисия снощи, цитирана от Франс прес.

Това предложение, което е подкрепено от местните представители на Републиканската партия, е част от по-широки опити на консервативната партия да наложи изборни ограничения в САЩ, на фона на продължаващите твърдения на президента Доналд Тръмп, че изборите през 2020 г. са били откраднати, предаде БТА.

Според изявление на ръководителката на Избирателната комисия в Калифорния Шърли Уебър, мярката е събрала над прага от 874 000 подписа, необходими за провеждане на референдум. Следователно тя ще бъде поставена на гласуване по време на предстоящите междинни избори на 3 ноември.

Калифорния е един от около 15 американски щата, които не изискват от гласоподавателите да представят документ за самоличност, когато гласуват. 

Въпреки това, те трябва да предоставят доказателство за самоличност предварително, когато се регистрират за гласуване, като същевременно се закълнат, че имат право да гласуват и са граждани на САЩ, под страх от лъжесвидетелстване, което може да доведе до съдебни производства.

Избирателите могат да гласуват в изборните секции или да изпратят предварително получените в домовете си бюлетини по пощата, като всяка бюлетина има уникален номер, който се верифицира по време на броенето.

 

