САЩ включиха Гърция сред най-активните си съюзници в конфликта с Иран

Гърция е сред държавите, оказали активна подкрепа на САЩ по време на неотдавнашния конфликт с Иран, показва неофициална класификация на Държавния департамент на САЩ.

Документът разпределя страните в три групи според степента им на участие в събитията през последните два месеца. В първата категория са държавите с пряка и активна подкрепа за Вашингтон, сред които попада и Гърция, заедно с ключови партньори като Израел.

Втората група включва страни, оказали логистична или косвена помощ, без пряко участие, докато в третата са държави, които според американската оценка са имали негативно влияние върху развитието на ситуацията. Сред тях е Турция.

Въпреки че класификацията не е официално публикувана, дипломатически източници посочват, че тя е широко известна в международните среди и отразява реалното позициониране на държавите в конфликта.

Анализатори отбелязват, че включването на Гърция в първата група подчертава ролята ѝ като ключов съюзник на САЩ в региона на Източното Средиземноморие.