Тръмп: Иран готви ново предложение, което отговаря на исканията ни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че Иран подготвя предложение, целящо да отговори на исканията на Вашингтон, преди очакваното възобновяване на преговорите в Исламабад.

В телефонно интервю за Ройтерс в петък Тръмп отбеляза, че Техеран „прави предложение", като добави, че подробностите за него засега остават неясни.

Вашингтон продължава да настоява за строги условия във всяко евентуално споразумение, като Тръмп неведнъж е заявявал, че Иран трябва да се откаже от обогатения уран и да гарантира свободен транзит на петрол през Ормузкия пролив, пише Türkiye Today.

В същото време той даде ясно да се разбере, че военната блокада на САЩ срещу иранските пристанища ще остане в сила, докато не бъде постигнато споразумение.

Когато беше попитан какво би могло да предизвика промяна, Тръмп избегна конкретните подробности, като заяви, че първо ще трябва да разгледа предложението на Техеран, според доклада.

Двама високопоставени американски пратеници, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, се очаква да пристигнат в Пакистан в събота, за да проведат разговори с ирански представители.

Въпреки това, около формата на тези преговори витае несигурност.

Тръмп отказа да посочи кои точно лица представляват Иран, като отбеляза само, че Вашингтон води преговори с „хората, които в момента са на власт", на фона на опасенията на САЩ, че ръководството в Техеран може да е раздробено.

Според по-ранни съобщения иранският външен министър Абас Аракчи вече е в Пакистан за консултации. Но иранската държавна информационна агенция ИРНА съобщи, че той няма да се срещне с американската делегация в Исламабад.