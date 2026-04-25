Издирват 54-годишна жена, изчезнала от дом за възр...

Издръжката на гръцкия парламент достига до 300 млн. евро годишно

Бойка Атанасова, Атина

Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Функционирането на гръцкия парламент струва на Гърция между 200 и 300 милиона евро годишно, показват анализи, базирани на публични данни и експертни оценки.

Въпреки че няма официално обявена обща сума, разходите за парламентарната система се формират от няколко основни пера.

Най-сериозен е бюджетът за администрацията и обслужващите структури, който се оценява на 80–120 млн. евро годишно. Значителни средства се отделят и за помощния персонал на депутатите – около 50 млн. евро, включително сътрудници и командировани държавни служители.

Възнагражденията на 300-те народни представители възлизат на приблизително 25–30 млн. евро годишно, при средна месечна заплата между 6000 и 7000 евро.

Допълнителни разходи включват сигурност, поддръжка на сградите и информационните системи – между 40 и 70 млн. евро, както и командировки, събития и други организационни дейности – около 10–20 млн. евро.

Експерти отбелязват, че липсата на единна, официално представена обща стойност затруднява пълната прозрачност на разходите.

В крайна сметка издръжката на парламента не се изчерпва с депутатските заплати, а обхваща цяла система, която осигурява работата на законодателната власт.

