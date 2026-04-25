Русия атакувала Украйна с над 660 дронове и ракети през нощта

1048
Управителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер СНИМКА: X/@OlegKiperODA

Русия през нощта атакува Украйна с 619 дрона и 47 ракети, съобщиха тази сутрин украинските военновъздушни сили, цитирани от Ройтерс, като добавиха, че са поразени цели в няколко области. 

Украинските сили са свалили 580 дрона и 30 ракети от 18 часа снощи, уточниха ВВС в приложението Телеграм.

Основна цел на ударите е бил югоизточният град Днепър, ударени са и цели в Харковска, Черниговска, Сумска, Одеска и Киевска област, предаде БТА.

Двама души са пострадали при нападението срещу Одеска област, написа в Телеграм ръководителят на регионалната военна администрация Олег Кипер. 

“През нощта руските сили още веднъж извършиха масирана атака срещу Одеска област с дронове. В южната част на областта са нанесени щети на жилищни сгради и пристанищна инфраструктура. За съжаление двама души са били ранени. Те са получили необходимата медицинска помощ”, написа Кипер. 

По думите му в резултат на ударите три къщи и седем превозни средства са повредени или унищожени. 

Пожар е обхванал пристанищна инфраструктура, но е бил загасен.  

Други двама души са били ранени в Миколаевска област по-рано вчера, а на местна е спряно електроподаването заради щети по електропреносната мрежа, написа от своя страна в Телеграм ръководителят на местната военна администрация Виталий Ким. 

“Вчера областта беше атакувана от дронове “Шахед”. В резултат на сутрешните удари и падането на отломки в Миколаевска област са ранени двама души - 45-годишна жена е получила леки наранявания, а 68-годишна жена е проявила остра реакция на стрес”, уточни Ким. 

По-рано тази сутрин беше съобщено за още 15 пострадали, 14 от които в Днепропетровска област и един в Никополска. 

 

