КМГ: Си Дзинпин и президентът на Кабо Верде си размениха поздравителни телеграми за 50 г. дипломатически отношения

Си Дзинпин заяви, че между Китай и Кабо Верде съществува традиционно приятелство. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 25 април китайският председател Си Дзинпин и президентът на Кабо Верде Жозе Мария Невеш си размениха поздравителни телеграми по повод 50-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между двете страни, съобщи КМГ.

Си Дзинпин заяви, че между Китай и Кабо Верде съществува традиционно приятелство. През изминалия половин век двете страни са се подкрепяли по въпроси, засягащи основните им интереси и ключови приоритети, развивали са резултатно сътрудничество, насочено към подобряване на живота на хората, и са създали пример за взаимно уважение и партньорство между голяма и малка държава. Той подчерта значението на двустранните отношения и изрази готовност съвместно с президента Жозе Мария Невеш да използват 50-ата годишнина от установяването на дипломатическите връзки като възможност за задълбочаване на практическото сътрудничество, засилване на многостранната координация и обогатяване на стратегическото партньорство в полза на двата народа.

От своя страна Невеш заяви, че високо оценява развитието на приятелските отношения между двете страни през последните десетилетия и изрази благодарност за приноса на Китай към устойчивото развитие на Кабо Верде. Той подчерта готовността на страната си да засили политическото доверие, да разшири взаимноизгодното сътрудничество и да насърчи по-нататъшното благосъстояние на двата народа.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

