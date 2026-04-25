Китай обсъжда разширяване на обхвата на майчинското осигуряване

Китайските законодатели разглеждат проектозакон за здравно осигуряване, който предвижда подобряване и разширяване на системата за майчинско осигуряване, съобщи КМГ.

Предлага се обединяване на фондовете за майчинство и основното здравно осигуряване на служителите в единна счетоводна система. Законопроектът включва и мерки за по-добро управление на риска, създаване на механизми за дългосрочен баланс между приходи и разходи, както и механизми за реакция при извънредни ситуации.

Паралелно се насърчава участието на обществото в социалната подкрепа и се предвижда по-широко използване на съвременни технологии в управлението на земеделските ресурси и социалните услуги.