АП: Назначаване на Кевин Уорш начело на Федералния...

Иран: САЩ търсят начин да се измъкнат от войната, запазвайки достойнството си

Знамето на Иран СНИМКА: Pixabay

САЩ търсят начин "да се измъкнат" от войната, "запазвайки достойнстовото си" заяви говорител на Министерството на отбраната на Иран днес, на фона на очакваното възобновяване на иранско-американските мирни преговори с посредничеството на Пакистан, предаде Франс прес. 

“Нашата военна мощ сега е доминиращата сила и врагът търси начин да спаси достойнството си и да се измъкне от блатото на войната, в което е затънал“, каза говорител на министерството, цитиран от новинарската агенция ИСНА, предаде БТА.

Очаква се американските пратеници да пристигнат днес в Исламабад, но няма гаранции за провеждането преки преговори с иранската делегация, която пристигна в пакистанската столица снощи - две седмици след първите преговори между двете враждуващи страни, отбелязва АФП. 

 

