Иран обеси мъж, обвинен в сътрудничество с Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж, обвинен в сътрудничество с израелските тайни служби по време на мащабните протести в Иран през януари, беше екзекутиран тази сутрин, съобщиха иранските съдебни власти, цитирани от Франс прес.

Екзекуциите в страната се увеличиха след началото на войната, започнала с американско-израелска атака срещу Иран на 28 февруари.

Ерфан Киани е бил обесен след процедура, одобрена от Върховния съд, написа съдебното издание “Мизан”.

То описа мъжа като един от “главните герои“, участващи в "мисия, организирана от Мосад“ по време на протестите, разтърсили централната провинция Исфахан, предаде БТА.

Екзекутираният беше обвинен в “разрушаване на обществена и частна собственост, палежи, притежание и употреба на коктейли “Молотов”, носене на хладно оръжие (мачете), блокиране на пътища, нападения срещу полицаи и всяване на страх сред гражданите”.

Това е деветата екзекуция в страната от 19 март насам по обвинения, свързани с протестите през януари.

Иранските власти твърдят, че протестите са започнали мирно, преди да е превърнат в “провокирани от чужбина бунтове“.

Правителството призна, че над 3000 души са били убити по време на протестите, но нарече проявите на насилие “терористични актове”, ръководени от САЩ и Израел.

Според няколко неправителствени организации, включително “Амнести интернешънъл”, Иран е страната, която прибягва до смъртно наказание най-често след Китай.