Кабул обеща безопасно прибиране в родината на афганистанци, помагали на САЩ

Външното министерство на талибаните в Кабул обяви днес, че афганистанците, които са помагали на американските сили във войната в Афганистан, а сега са блокирани в Катар, откъдето са се надявали да стигнат до САЩ, може безопасно да се завърнат у дома, предаде Асошиейтед прес.

Днешното изявление на говорителя на ведомството Абдул Кахар Балхи идва след появили се информации, че правителството на американския президент Доналд Тръмп обсъжда варианта да депортира в ДР Конго 1100 афганистанци, съдействали на американската армия, както и роднини на американски военнослужещи.

Организацията "Афганевак" (#AfghanEvac), която съдейства на афганистанци да се eвакуират и установят в чужбина, обяви в сряда, че американски представители са я информирали за преговори между САЩ и ДР Конго за приемането на бежанци от Афганистан, намиращи се в безизходица в течение на последната година в американската военна база Ас Сайлия в катарската столица Доха.

Държавният департамент на САЩ обяви, че работи по варианта за "доброволно" прехвърляне на бежанците в трета страна, но не уточни кои държави се обсъждат, посочи АП.

На бежанците е предложена възможността да се завърнат в Афганистан, съобщи "Афганевак" - основната коалиция на ветерани и правозащитни групи, която работи с американското правителство за евакуацията на афганистански граждани. Бежанците обаче се опасяват, че в родината им ги заплашват репресии и дори смърт, веднъж попаднали в ръцете на талибаните, казва организацията.

Афганистанското външно министерство "поддържа тезата, че Афганистан е родина на всички афганистанци, и кани всички заинтересовани граждани да се завърнат в родината, чиито врати остават отворени за тях, и да го направят с пълно доверие и спокойствие“, пише Балхи в своето изявление.

Той добави, че "тези, които възнамеряват да пътуват до друга държава, могат да го направят в подходящ момент по законни и достойни пътища“. Афганистанското външно министерство "е готово да сътрудничи на всяка една държава", заявява Балхи, добавяйки, че ведомството му "подчертава пред всички страни, че в Афганистан няма заплахи за безопасността на гражданите и никой няма причина да напусне страната от съображения за сигурност“.

В съвместно изявление, публикувано от "Афганевак", намиращите се в лагер Ас Сайлия афганистанци заявиха, че не са получили информация от американски служители за разговорите за евентуалното им преместване, а са научили за това от пресата. Неизвестността, в която живеят, им се отразява тежко, казаха те, цитирани от БТА.

"Ще кажем това ясно. Не искаме да ходим в Демократична република Конго“, се казва в изявлението. Източната част на африканската страна е разтърсвана от десетилетия от боеве между правителствените сили и подкрепяните от Руанда бунтовници от М23 (Движение "23 март"), обръща внимание АП.