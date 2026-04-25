Отломки от руски дрон са паднали в румънския град Галац

Части от руски дрон са паднали в румънския град Галац по време на руска атака тази нощ срещу цели в Украйна в близост до границата с Румъния, предаде Аджерпрес.

В съобщение на румънското Министерство на националната отбрана се казва, че в отговор на атаката са били вдигнати два британски изтребителя „Юрофайтър Тайфун“, които са имали разрешение да прехванат дроновете. Получена е информация, че в района на Бариера Траян на румънския град Галац са паднали отломки от дрон, като са повредили спомагателна постройка и електрически стълб, предаде БТА.

Според информацията сутринта руските сили са подновили атаките с дронове срещу инфраструктурни цели в Украйна в близост до румънската граница в окръг Тулча. Румънските радари са засекли дронове, действащи близо до границата. В отговор в 2 ч. след полунощ са били вдигнати два изтребителя на британските военновъздушни сили от базата Фетещ.

Националният военен команден център е уведомил Генералния инспекторат за извънредните ситуации, а в 2:14 ч. е било изпратено предупреждение до населението чрез системата РО-АЛЪРТ (RO-ALERT).

„Изтребителите „Юрофайтър Тайфун“ са установили радарен контакт с цел, намираща се на 1,5 км от Рени на украинска територия. Пилотите са били упълномощени да прехванат дроновете. Наземни радари на (румънското) Министерство на националната отбрана са поддържали контакт с група цели над района на Рени, Украйна, където са съобщени многобройни експлозии“, се казва в съобщението.

Същевременно жители на град Галац са съобщили на спешния телефон 112 в 2:31 ч. за падането на обект в района Бариера Траян. На място са били изпратени специализирани екипи на Генералния инспекторат за извънредните ситуации и други структури на Министерството на вътрешните работи, които са установили фрагменти от дрон на различни места в района. Няма съобщения за пострадали хора, а щетите по засегнатите структури не са съществени.

В съобщението румънското Министерство на отбраната осъжда категорично „безотговорните действия на Руската федерация и подчертава, че те представляват ново предизвикателство към регионалната сигурност и стабилността в Черноморския регион“.

„Подобни инциденти демонстрират пренебрежението на Руската федерация към международното право и заплашват не само безопасността на румънските граждани, но и колективната сигурност на НАТО. Румъния остава твърдо ангажирана с изпълнението на задълженията си като страна членка на Алианса и ще продължи да работи в тясно сътрудничество с партньори и съюзници за наблюдение и защита на националното въздушно пространство“, се казва в съобщението.