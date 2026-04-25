Сомалийски пирати отвлякоха петролен танкер, насочил се към столицата Могадишу

Предполагаеми сомалийски пирати отвлякоха танкер край североизточния бряг на страната, съобщиха местните власти и британската армия, цитирани от Асошиейтед прес.

Плавателният съд е бил задържан в сряда във водите между крайбрежните градове Хафун и Бандарбейла в полуавтономната област Пунтленд на брега на Индийския океан.

Танкерът е отплавал от пристанище Бербера и се е отправил към сомалийската столица Могадишу, когато е бил заловен, каза високопоставен представител на бреговата охрана на Пунтленд.

По думите му шестима въоръжени мъже от Бандарбейла са отвлекли кораба, предаде БТА.

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) към британската армия също съобщи за инцидент с отвличане край сомалийския бряг. Тя посочи, че "неупълномощени лица са поели контрола над танкера" и са направили с него маневра “на юг в рамките на сомалийските териториални води“.

Корабът, собственост на пакистански инвеститори и опериран от местен бизнесмен, е превозвал голям тонаж гориво, съобщи представителят на Пунтленд. За момента не е възможно да се потвърди колко хора са били на борда на танкера, отбелязва АП.

Местните власти и службите за сигурност в Пунтленд са под натиск от страна на общностни лидери да осигурят освобождаването на кораба и екипажа му. До момента няма информация за поискан откуп.

Пиратството край бреговете на Сомалия, което в миналото беше сред най-опасните в света, намаля значително през миналото десетилетие заради международните морски патрули и подобрената морска сигурност, отбелязва АП. Въпреки това епизодични инциденти продължават да пораждат опасения за възможно подновяване на отвличанията, добавя световната агенция.