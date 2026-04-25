Гърция и Франция подновиха споразумението си за стратегическо партньорство

Президентът на Франция Еманюел Макрон и министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис подписаха в Атина девет двустранни спогодби, сред които и споразумение за подновяване на сключения преди пет години договор за засилено цялостно стратегическо партньорство между двете страни, съобщи АНА-МПА.

Това стана в рамките на двудневното посещение на френския президент в гръцката столица, което започна снощи, предаде БТА.

Първото подписано споразумение е за подновяване на стратегическото партньорство в областта на отбраната и сигурността. Двете страни, представени и от ресорните си министри, подписаха още пътна карта за засилване на сътрудничеството между външните си министерства, съвместна декларация за намеренията между министерствата на образованието за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството в професионалното образование и обучението през целия живот, план за действие за засилване на взаимодействието във висшето образование и научните изследвания за периода 2026 – 2030 г., съвместна декларация за намеренията за установяване на сътрудничество в сферата на ядрените технологии, договор за създаването на междуправителствена организация за развитие и използване на дигитални системи и информационни услуги в океаните, декларация за намеренията за сътрудничество в проучванията и развитието в сферата на отбраната и на иновациите в отбранителните и военните технологи и системи, рамково споразумение за продължаваща поддръжка на ракетите MICA IR/RF и първи изпълнителен договор за 2026 г. между гръцкото Министерство на отбраната и френската компания MBDA France.

По-рано днес Мицотакис и Макрон посетиха в пристанището Пирея фрегатата „Кимон“. Тя е първата от френския клас „Белара“, която беше доставена на Гърция през януари тази година. Атина поръча от Франция общо четири фрегати от този клас в рамките на споразумението за стратегическо партньорство, сключено в Париж през 2021 г. и подновено днес.