Иран твърди, че значителна част от ракетните му запаси е непокътната

Иранското министерство на отбраната заяви, че значителна част от ракетните запаси на Ислямската република е запазена въпреки конфликта със САЩ и Израел, предаде ДПА.

Генерал Реза Талаи-Ник, говорител на военното ведомство, отбеляза, че продължават да се произвеждат оръжия в различни райони на страната.

Според информация, разпространена от свързаната с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) информационна агенция Тасним, около 900 компании работят в сътрудничество с армията и с министерството на отбраната на Иран.

Талаи-Ник заяви, че в момента вътрешното военно производство на Иран обхваща над 1000 вида оръжие, сред които ракети и дронове, предаде БТА.

ДПА отбелязва, че информацията за ракетните запаси на Иран и за мащабите на вътрешното производство на оръжия не може да бъде проверена чрез независим източник.