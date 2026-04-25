"24 часа" позна - тотална промяна за ЦСКА в дербит...

Иран твърди, че значителна част от ракетните му запаси е непокътната

В момента вътрешното военно производство на Иран обхваща над 1000 вида оръжие, сред които ракети и дронове. СНИМКА: Пиксабей

Иранското министерство на отбраната заяви, че значителна част от ракетните запаси на Ислямската република е запазена въпреки конфликта със САЩ и Израел, предаде ДПА. 

Генерал Реза Талаи-Ник, говорител на военното ведомство, отбеляза, че продължават да се произвеждат оръжия в различни райони на страната.

Според информация, разпространена от свързаната с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) информационна агенция Тасним, около 900 компании работят в сътрудничество с армията и с министерството на отбраната на Иран. 

Талаи-Ник заяви, че в момента вътрешното военно производство на Иран обхваща над 1000 вида оръжие, сред които ракети и дронове, предаде БТА.

ДПА отбелязва, че информацията за ракетните запаси на Иран и за мащабите на вътрешното производство на оръжия не може да бъде проверена чрез независим източник. 

