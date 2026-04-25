Турция може да се включи в махането на мини от Ормузкия проток след постигането на мир

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан заяви, че страната му може да участва в операции по разминиране на Ормузкия проток, след като бъде сключено мирно споразумение между САЩ и Иран, съобщи „Тюркийе тудей“.

Пред журналисти по време на официално посещение в Обединеното кралство Фидан каза, че всякакви дейности по разминирането ще бъдат извършени от многонационален технически екип. „Коалиция ще отиде там и ще извърши техническата работа и ще прочисти мините. Няма проблем с това. Нашето Министерство на националната отбрана беше инструктирано от президента ни (Реджеп Тайип Ердоган)“, каза турският външен министър, цитиран от БТА.

Той обаче уточни, че Анкара би заела различна позиция, ако подобни операции се възприемат като вземане на страна при евентуално подновяване на конфликта. „Ако възникне ситуация, в която сме възприемани като участници в нов конфликт, нашата позиция би била различна“, каза Фидан.