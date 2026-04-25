В „Кошмар наяве“ живеел синът на режисьора Роб Райнър Джейк, откакто родителите му бяха убити, а брат му обвинен

Джейк Райнър, по-големият син на режисьора Роб Райнър и съпругата му Мишел, публикува възпоменателен текст за своите родители, в който описва преживяното след тяхното убийство през декември като „кошмар наяве", предадоха Ройтерс и БТА .

Ник Райнър - по-малкият брат на Джейк, е с повдигнати две обвинения за убийство - на именития холивудски режисьор и съпругата му, известна като фотограф и продуцент. Ник Райнър е пледирал „невинен" по двете обвинения за предумишлено убийство от първа степен и се очаква да се яви в съда в сряда за предварително заседание.

Джейк Райнър публикува есеистичния текст в онлайн платформата „Събстак" (Substack). В него той разказва, че е научил за смъртта на родителите си, докато е бил на възпоменание за близък приятел. По думите му първо е получил обаждане от сестра си Роми Райнър, която му съобщила, че баща им е мъртъв, а минути по-късно тя му съобщила и за смъртта на майка им.

„Моят свят, такъв какъвто го познавах, се срина", пише той.

„Нищо не може да те подготви за това какво е да загубиш и двамата си родители едновременно. Това е твърде опустошително, за да се осмисли. Все още се събуждам всяка сутрин и трябва да си напомням, че не е сън - това наистина е моят кошмар наяве."

Джейк Райнър, който е на 34 години, си спомня за семейни моменти - посещения на мюзикъли с майка си и мачове на Лос Анджелис Доджърс с баща си. Той описва баща си, автор на филми, превърнали се в класика, като „Когато Хари срещна Сали" и „Доблестни мъже", като свой „герой", а майка си - като своя „изповедница".

„С тяхната смърт бях лишен от толкова много неща", пише той.

„Родителите ми няма да бъдат на сватбата ми, няма да видят внуците си и няма да ме видят да постигна кариерата, към която се стремя. Това едновременно ми разбива сърцето и ме изпълва с гняв", пише Джейк.

Той добавя, че се моли за „любов и състрадание – същите принципи, по които живееха родителите ми".

„Всяка загуба на родител е опустошителна, но нищо не може да се сравни с това да загубиш и двамата едновременно и, отгоре на всичко, брат ти да бъде в центъра на това. Почти невъзможно е да се проумее", посочва Джейк Райнър.

Режисьорът Роб Райнър и съпругата му бяха намерени мъртви в дома им в Лос Анджелис през декември. След две отлагания 32-годишният Ник Райнър, представляван от служебно назначен адвокат, се яви в съда през февруари, за да чуе двете обвинения в убийство от първа степен с утежняващи вината обстоятелства.