Зеленски: Украйна е готова за тристранни преговори с Русия в Азербайджан

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес в Азербайджан, че Украйна е готова на преговори с Русия на азербайджанска територия, предаде Укринформ.

Зеленски, който е на официално посещение в Азербайджан, направи изявлението си след срещата си с колегата си Илхам Алиев.

Той заяви, че е обсъдил с Алиев възможността за среща между Украйна и Русия в Азербайджан.

„Обсъдихме (с Алиев) и усилията за мир. За Украйна е много важно Русия да намери сили да сложи край на тази несправедлива война. Ние със сигурност високо ценим ролята на нашите партньори в посредничеството в този процес. Казахме на президента на Азербайджан, че сме готови за тристранни преговори. Имахме такива разговори в Турция и имахме такива разговори с нашите американски партньори в Швейцария“, каза Зеленски, цитиран от Укринформ.

Зеленски и Алиев подписаха споразумения за сътрудничество в областта на сигурността и енергетиката.

„Що се отнася до доставките в енергийния сектор, получихме 11 пакета помощ през този много труден период. Изказваме благодарността си на Азербайджан за тази помощ“, каза по време на съвместна пресконференция с Алиев Зеленски, цитиран от азербайджанската новинарска агенция Азертадж.

„Вие помагате на нашите деца. Нашите деца, нашите синове и дъщери, идват от райони на фронтовата линия. Те са се сблъскали с трудности и са страдали от войната. Повече от петстотин украински деца са тук и ние сме ви благодарни за тази подкрепа“, подчерта президентът на Украйна.

„Обменихме мнения относно военно-техническото сътрудничество и тук също има много големи перспективи“, посочи Алиев, цитиран от Азертадж.

„Днес успешно си сътрудничим в много посоки. Това сътрудничество беше потвърдено за пореден път днес“, изтъкна азербайджанският президент.

„Тук има както постижения, СОКАР (държавната нефтогазова компания на Азербайджан - бел. ред.) успешно работи в Украйна от много години - така има много добри перспективи и съвместни проекти“, заяви той, цитиран от БТА.

„Спомням си посещението си в Киев през януари 2022 г. Мненията, които разменихме с вас, и последвалите ни контакти постоянно издигаха отношенията между Украйна и Азербайджан на високо равнище. Сътрудничеството ни има много здрава политическа основа“, посочи Алиев.

„Азербайджан и Украйна взаимно подкрепят и ще продължат да подкрепят взаимно суверенитета и териториалната си цялост във всички международни организации“, отбеляза държавният глава на Азербайджан.