Четирима бяха убити при израелски удари в Ливан

Четирима души бяха убити днес при израелски удари в Южен Ливан, съобщи ливанското здравно министерство, цитирано от Франс прес.

"При два удара на израелския враг, насочени към камион и мотоциклет, в град Йохмор аш Шакиф, в област Набатия, бяха убити четирима души", се казва в изявлението на министерството, предаде БТА.

Израелските сили атакуваха тази нощ ракетни установки на проиранското ливанско шиитско движение "Хизбула" в Южен Ливан, предаде по-рано ДПА, като се позова на съобщение на израелската армия.