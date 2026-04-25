Скок в конгресния туризъм отчете Виена за 2025 г.

Конгресният туризъм във Виена отбелязва значителен растеж, като през миналата година в града са се провели около 7200 конференции, съобщи австрийското радио и телевизия. За първи път нощувките на участниците в конгреси в австрийската столица са надхвърлили два милиона.

През 2025 година конгресният туризъм във Виена отбелязва два рекорда: организираните събития растат с годишен темп от с 9 процента, а броят на участниците се увеличава с рекордните 19 процента. Това сочат данни, оповестените от кметът на Виена Михаел Лудвиг, директорът на Виенския туристически борд Норберт Кетнер и Виенската търговска камара.

Рекордният растеж подчертава значението на конгресите като значим икономически фактор за Виена, посочва Норберт Кетнер, предаде БТА.

Кризите, най-вече войната в Иран и причинените от нея проблеми в международния въздушен транспорт, не са причинили досега отмяна на събития, допълва Кетнер. Не се наблюдава спад в резервациите, а дори увеличение. За тази година са потвърдени 60 конгреса с повече от 1000 участници. Виена е световен лидер особено в сектора на медицинските конгреси.

Генерираната икономическа стойност от конгресния туризъм е значителна. Във Виена секторът генерира добавена стойност от 1,7 милиарда евро и осигурява 19 300 работни места, подчертава кметът на столицата Михаел Лудвиг. От силно конкурентния международен конгресен бизнес печелят не само Виена, но и провинциите и общините в Австрия.

Лудвиг посочи данъчните приходи от сектора в размер на 348 милиона евро през 2025 година, от които 223 милиона са постъпили в държавния бюджет, 125 милиона в провинциите и общините и 39 милиона директно в община Виена.

Според президента на Търговската камара на Виена Валтер Рук съществува потенциал за растеж, например по отношение на средната продължителност на престоя на посетителите, която в момента е 4,5 дни. Общата добавена стойност за икономиката на Виена възлиза на около 130 милиона евро. Интерес представлява и високото ниво на разходите на конгресните туристи, които харчат около 560 евро на ден, докато обичайно туристите във Виена харчат средно около 380 евро, както и около 260 евро в останалата част на страната.