Над 200 души бяха евакуирани в Румъния заради отломки от руски дрон

Общо 217 души са били евакуирани от зоната в румънския град Галац, където тази нощ паднаха фрагменти от руски дрон по време на атака срещу инфраструктурни обекти в Украйна, съобщи Аджерпрес. По време на нападението от румънска военновъздушна база бяха вдигнати два британски изтребителя "Юрофайтър".

От евакуираните 11 души са със затруднения с придвижването и са били откарани с линейки. Над 110 жилища остават под охрана от румънските сили за сигурност.

Отломките засегнаха спомагателна постройка и електрически стълб в района Бариера Траян в Галац. Няма данни за пострадали хора.

Екипите, изпратени на място, са идентифицирали възможен боен товар на дрона, което е направило евакуацията наложителна в радиус от 200 метра от мястото на падането на фрагментите, съобщи Генералният инспекторат за извънредните ситуации. Около 555 домакинства са без газоснабдяване, след като доставчикът е спрял подаването на газ от съображения за безопасност.

Руският посланик в Букурещ е бил извикан днес в Министерството на външните работи на Румъния във връзка с инцидента. Там пред него е бил изразен протест, че Русия е „нарушила суверенитета на румънското въздушно пространство чрез поредното безотговорно действие, което би могло да застраши обществената безопасност", се казва в публикация на министерството във Фейсбук.

Румънското външно министерство заявява още, че инцидентът представлява „безотговорен и провокативен акт, който нарушава основни принципи на международното право". „В продължение на над четири години Русия води незаконна война срещу Украйна. Това не е само брутален империалистически акт на завоевание срещу суверенен съсед, но и нарушение на регионалния и глобалния мир и сигурност", се казва в съобщението, предаде БТА.

По-късно румънското военно министерство съобщи, че е получило информация за намерени отломки и от втори дрон в района на ферма край село Въкърени, окръг Тулча.

Министърът на отбраната Раду Мируца заяви днес, че румънският генерален щаб анализира препозициониране на системите за наблюдение и отбрана по границата с Украйна.