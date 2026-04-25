Нова международна мисия срещу престъпни групировки в Хаити набира подкрепа

Новата, подкрепяна от ООН международна операция за борба с престъпните групировки в Хаити е привлякла повече участници от търсените 5500 военни и полицейски служители, като части от Чад вече са разположени в столицата столицата на Хаити - Порт о Пренс, предаде Асошейтед прес, цитирайки специалния пратеник на ООН в страната.

Карлос Руис Масие заяви пред журналисти след заседание със Съвета за сигурност на ООН, че постепенното разполагане на сили от Чад и други държави в Хаити ще продължи през следващите месеци, като се очаква всичките 5500 души да пристигнат на място "в периода между есента и края на годината".

САЩ и Панама предложиха новата операция в началото на септември 2025 г. с целта тя да замени ръководената от Кения многонационална мисия, страдаща от липса на финансиране. Числеността ѝ бе около 1000 души вместо желаните 2 500. Съветът за сигурност на ООН одобри операцията, предвидила 5500 души, на 30 септември с правомощия да арестува членове на престъпни групировки.

Над 200 милиона долара са обещани от 13 държави членове на Съвета за сигурност на ООН, като 59 милиона долара вече са изплатени, сочи доклад на Службата на ООН за интегрирана подкрепа в Хаити (BINUH), публикуван в четвъртък. Говорителят на ООН Стефан Дюжарик съобщи същия ден, че Катар е потвърдил отпускането на 30 милиона долара за фонда към операцията. Намерението е 10 милиона долара от тях ще бъдат изплатени в рамките на три години.

Жак Кристофидес, специалният представител на мисията, заяви пред Съвета за сигурност, че рамката за функционирането ѝ е финализирана и че международната операция работи заедно с Националната полиция на Хаити, за изготвяне на процедури за задържания и други действия.

"Очакванията остават високи. Мнозина гледат на тази операция като на повратна точка," каза той, предаде БТА.

Над 2400 души са били убити в Хаити в периода от декември до февруари, много от които предполагаеми членове на банди, на фона на засилени полицейски действия, според нов доклад.

Броят представлява 23% ръст на убийствата спрямо предходния периоди, като операциите срещу банди са довели до смъртта на поне 138 цивилни и са ранили повече от 100 други според доклад на мисията на ООН в Хаити.

Общо са убити над 1300 предполагаеми членове на групировки и са иззети 140 огнестрелни. Продължаващото насилие е довело до изселването на рекорден брой хора - 1,45 милиона, повече от половината от които деца, са били принудени да напуснат домовете си.

Миналата година в Хаити са били убити над 9000 души, като средният показател е 76 на всеки 100 000 жители - един от най-високите в световен мащаб, гласи проучването.

"Хората в Хаити са търпели твърде дълго," каза Кристофидес. "Мащабът на насилието и разселването е просто неприемлив", добави той.

Влиянието на групировките е нараснало след убийството на президента Жовенел Моиз през юли 2021 г. Според полицията те контролират повече от 70 процента от столицата и са разширили дейността си, като извършват грабежи, отвличания и сексуални посегателства и в провинцията. Хаити е без президент от убийството насам.

Кристофидес, дългогодишен експерт на ООН по опазването на мира в Южна Африка, твърди, че усилията по разширяване възможността за участие в мисията и по подсигуряване на необходимия капацитет и експертен опит продължават. По негови думи морският и граничен контрол ще бъде изключително важен, за да може Хаити да управлява пристанищата си и пунктовете си за внос и износ.

Той подчерта важността на ефективна координация между ООН, правителството на Хаити и останалата част от региона, включително съседната Доминиканска република.

Специалният пратеник Руис Масийо посочи, че в момента правителството цели да проведе първи тур на изборите в края на тази година и втори в началото на следващата, но че това зависи от подобряването на безопасността и освобождаването на области от властта на групировките, за да могат хаитяните да гласуват свободно.

"Имаме основания за оптимизъм - да вярваме, че ситуацията може да се подобри в краткосрочен и дългосрочен план", каза той.

Във видео, публикувано в четвъртък, националната полиция на Хаити заяви, че възстановява контрол върху територия, която досега е била под контрола на престъпните групировки. Висш служител, говорещ във видеото, подчерта, че голям брой хаитяни се завръщат по домовете си.

В същото време специалният пратеник Кристофидес отбеляза, че заседания на правителството се провеждат в Националния дворец на Хаити в Порт о Пренс, който до голяма степен се е управлявал от банди. По думите му мястото на заседанията е "не просто символична - тя е и знак, че държавността постепенно се завръща."

Премиерът на Хаити Аликс Дидие Фис-Ем заяви, че временното правителство "продължава да е изцяло ангажирано да помогне на Хаити да излезе от кризата", и потвърди, че планира да увеличи броя на полицаите и военните. "Държавата отново заема отреденото ѝ мястоо. Хаити няма да загине", посочи той.

Заместник постоянният представител на САЩ Дженифър Лосета заяви пред Съвета за сигурност, че операциите срещу бандите показват значителен, но нестабилен напредък.

"Не измерваме успеха с това какво може да постигне международната мисия в Хаити, а с това колко бързо Хаити ще спре да се нуждае от нея", обобщи тя.