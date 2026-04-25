Пожарникари близо седмица се борят с голям горски пожар в Австрия

Пожарникари се борят близо седмица с се борят голям горски пожар в долината Лезахтал в южната австрийска провинция Каринтия, като пламъците вече са обхванали селскостопански и горски площи от 110 хектара, предаде новинарска агенция АПА.

Все още не е ясна причината за пожара, който бушува недалеч от село Мария Лугау до границата с Италия.

В момента усилията на огнеборците са фокусирани върху това да се предотврати разрастването на огнената стихия. В потушаването на огъня участват шест хеликоптера и 33 екипа на противопожарната служба с 250 души персонал, предаде БТА.

Пламъците не са обхванали жилищни райони и местните жители не са в опасност, увериха от противопожарната служба. Въпреки това има готовност в района бързо да бъдат изпратени спасителни екипи, ако се наложи.