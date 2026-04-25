ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА вдигна Купата на България в бокса при мъжете

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22733525 www.24chasa.bg

Пожарникари близо седмица се борят с голям горски пожар в Австрия

Пожар Снимката е илюстративна

Пожарникари се борят близо седмица с се борят голям горски пожар в долината Лезахтал в южната австрийска провинция Каринтия, като пламъците вече са обхванали селскостопански и горски площи от 110 хектара, предаде новинарска агенция АПА.

Все още не е ясна причината за пожара, който бушува недалеч от село Мария Лугау до границата с Италия.

В момента усилията на огнеборците са фокусирани върху това да се предотврати разрастването на огнената стихия. В потушаването на огъня участват шест хеликоптера и 33 екипа на противопожарната служба с 250 души персонал, предаде БТА.

Пламъците не са обхванали жилищни райони и местните жители не са в опасност, увериха от противопожарната служба. Въпреки това има готовност в района бързо да бъдат изпратени спасителни екипи, ако се наложи.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)