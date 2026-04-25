Председателят на руската Държавна дума присъства на събитие в Северна Корея

Председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин, който е близък съюзник на президента на Русия Владимир Путин, пристигна в Северна Корея, за да присъства на събитие в чест на севернокорейските военни, изпратени от Пхенян на помощ на Москва във войната на Русия срещу Украйна, съобщи Ройтерс.

Володин беше посрещнат от Джо Йон-уон, близък политически довереник на севернокорейския лидер Ким Чен-ун и председател на Върховното народно събрание (парламентът на Северна Корея), предаде БТА.

Северна Корея е изпратила около 14 000 войници да се бият на страната на руските сили срещу Украйна. Над 6000 от тях са били убити, според южнокорейски, украински и западни представители.

Очаква се Пхенян да проведе церемония в чест на „освобождението на Курск" година след като Москва обяви, че областта е отвоювана от Украйна.

Ким и Путин се срещнаха през юни 2024 г. и подписаха всеобхватен стратегически договор, който включва пакт за взаимна отбрана. Двете страни развиха бързо дипломатическите и военните си отношения от 2023 г. насам.