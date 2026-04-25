Германия подготвя миночистач за Ормузкия проток

Военноморските сили на Германия планират в близките дни да изпратят миночистач в Средиземно море, който впоследствие евентуално да бъде разположен в Ормузкия проток, заяви за ДПА говорителка на германското министерство на отбраната.

"Това представлява предварително разполагане в подготовка за евентуално участие на Бундесвера в многонационална мисия за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток", каза говорителката отговор на запитване, отправено от германската медия. Този ход ще позволи на миночистач "Фулда" бързо да се заеме с мисията си, веднага щом бъдат изпълнени поставените от германското правителство условия, добави говорителката на военното ведомство.

Тези пояснения бяха направени, след като министърът на отбраната Борис Писториус заяви за в. "Райнише пост", че в Средиземно море ще бъдат изпратени германски миночистач и команден и снабдителен кораб в подготовка за евентуалното им разполагане в Ормузкия проток.

Говорителката на военното ведомство отбеляза, че "Фулда" приключва настоящото си участие в Първата постоянна противоминна група на НАТО. Очаква се през следващите дни, по време на престоя на "Фулда" в пристанището в град Кил, да бъдат изпълнени съответните логистичните и административните процедури, предаде БТА.

След като миночистачът "Фулда" бъде разположен в Средиземно море, той първоначално ще изпълнява задачи в рамките на Втората постоянна противоминна група на НАТО. Тази група е фокусирана преди всичко върху Средиземно море и съседните морски зони.

Германското министерство на отбраната и федералното правителство "ще имат значим и осезаем принос" в международната коалиция за защитата на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, посочи говорителката. Тя добави, че Германия е изразила своята готовност за подкрепа чрез разминиране, осигуряването на командна и снабдителна платформа, както и чрез морско разузнаване.

Съществени предпоставки за това са трайното спиране на огъня, съгласуването на германската подкрепа с международното право и предоставянето на мандат от Бундестага, подчерта говорителката.