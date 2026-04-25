ЕК отбеляза 21 години от присъединяването на България към ЕС

Представителството на Европейската комисия отбеляза 21 години от подписването на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз. В публикация във фейсбук оттам посочват, че церемонията, проведена на 25 април 2005 г. в Люксембург, символизира края на дългия процес на подготовка и преговори и представлява ключова стъпка към европейското бъдеще на страната.

На 1 януари 2007 г. България официално стана пълноправен член на ЕС. „Вече 19 години сме част от европейското семейство, а с присъединяването към Шенгенското пространство и еврозоната пътят към пълната европейска интеграция е успешно завършен", посочват още от Представителството на ЕК.