Мицотакис: Европа трябва да засили автономността си на всички равнища

Когато основните ценности на следвоенния ред са подложени на изпитание, Европа трябва да засили автономността си на всички равнища, заяви министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис на съвместна пресконференция с гостуващия френски президент Еманюел Макрон в Атина, съобщи АНА-МПА.

Мицотакис определи Макрон като неизменен европейски съюзник и партньор, истински приятел на Гърция и личен свой приятел.

Гръцкият премиер се спря на „историческия избор" на двете страни през 2021 г., когато подписаха договора си за стратегическо партньорство, който подновиха днес за още пет години, предаде БТА.

Мицотакис спомена резултатите от сътрудничеството на двете страни в областта на отбраната, сред които поръчаните от Гърция четири френски фрегати, първата от които вече беше предадена на страната през януари, а останалите се очакват до 2028 г., доставката на 24 френски изтребителя „Рафал", както и подписания днес договор да модернизация на намиращите се на въоръжение в Гърция френски ракети въздух-въздух MICA.

Той изрази увереност, че сътрудничеството на Гърция и Франция в отбраната ще укрепи и НАТО, в който страните от ЕС вече поемат по-големи отговорности в защитата на интересите и границите си.

Гръцкият премиер припомни, че гръцко-френското партньорство предшества настоящите геополитически размествания и заяви, че то е било далновидно и навременно, като го определи като „предшественик на общата необходимост от стратегическа автономност на континента ни като цяло".

Той благодари на Макрон за това, че по ясен начин заяви, че ако Гърция се нуждае от подкрепата на Франция, тя ще бъде насреща.

Гръцкият премиер се спря и на дипломатическата координация между двете страни, както и на сътрудничеството в морските изследвания, ядрената енергетика, технологиите и образованието.

Мицотакис съобщи, че с Макрон са обсъдили и развитията в Близкия изток, като посочи дискретната роля, която са изиграли двете страни за постигането на примирие и диалог между Израел и Ливан. Гръцкият премиер отбеляза и общия интерес на Гърция и Франция от защитата на всички религиозни общности и особено на християните в региона, както и от защитата на свободата на корабоплаването на основата на международното и морското право.