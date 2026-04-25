Първата жена водач на Англиканската църква тръгва към Рим и Ватикана за среща с папата

Първата жена архиепископ на Кентърбъри и предстоятел на Англиканската църква започва днес четиридневна визита в Рим и във Ватикана, по време на която ще бъде приета от папа Лъв XIV, завърнал се от обиколка в четири африкански страни, предадоха АНСА и Франс прес. Това ще бъде първото задгранично посещение на Мълали от интронизацията й преди месец. Срещата ѝ с папата ще бъде в понеделник.

Аудиенцията ще бъде първата след историческата среща през 1966 г. между архиепископа на Кентърбъри Майкъл Рамзи и папа Павел Шести. А тогава пък това беше първата среща между предстоятеля на Англиканската църква и папата от разрива между британския крал Хенри Осми с Рим, пише БТА.

Оттогава отношенията между двете църкви се подобриха и миналата есен по време на визита във Ватикана на британския крал Чарлз Трети, който е глава на Англиканската църква, той се помоли заедно с папа Лъв Четиринадесети в Сикстинската капела.

Двете църкви обаче си имат и ключови различия, по-специално по въпроса за ръкополагането на жени за свещеници.

Сара Мълали е на 63 години. Тя е бивша медицинска сестра, омъжена й е има две деца.

Първи жени епископи в Англиканската църква бяха назначени през 1989 г., но в САЩ, припомня Франс прес. Едва през 2014 г. започнаха и назначенията им в Англия.

Католическата църква на няколко пъти отхвърли идеята за жени свещеници. Според защитници на правата на жените визитата на Сара Мълали при папата би могла да доведе до напредък за жените, които искат да бъдат свещеници в Католическата църква.

По време на визитата си Сара Мълали ще се срещне с членове на католическата общност.

В писмо до Мълали по повод интронизацията папа Лъв XIV изразяваше надежда за една помирена, братска и единна християнска общност. Сара Мълали пък приветства призивите на папата в подкрепа на мира, навлекли му критики от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Католическата и Англиканската църква имат общи предизвикателства, като например разкритията за сексуални посегателства в пределите им и намиране на решения на такива социални въпроси, като имиграцията, бедността, войната или опазването на околната среда. Двете църкви търсят и начини как да общуват по-добре с младите хора.