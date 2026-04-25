Иранският президент призова да се пести ток

Масуд Пезешкиан СНИМКА: КМГ

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова гражданите да намалят потреблението на електроенергия заради сериозни затруднения в снабдяването, съобщи агенция Мехр, цитирана от ДПА

„Вместо 10 лампи у дома, да се включват само две. Какво лошо има в това?", заяви Пезешкиан, цитиран от агенцията.

Според него кризата се дължи основно на атаките на САЩ и Израел срещу инфраструктурата на страната, както и на „обсада", визирайки морската блокада на Ормузкия проток и иранските пристанища, предаде БТА.

Международната агенция за енергията и независими анализатори посочват и други причини за ситуацията, включително остаряла инфраструктура, субсидирани цени на електроенергията и управленски проблеми.

Наблюдатели смятат, че призивът на президента, включително акцентът върху ограничаването на осветлението, показва сериозността на кризата.

Иранските власти се стремят да предотвратят нова вълна от социално напрежение след масовите протести през януари. Прекъсванията на електрозахранването и преди са предизвиквали протести в страната.

Четете още

Още от Свят

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)