Иранският топ дипломат Аракчи се срещна с пакистанския премиер в Исламабад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранският външен министър Абас Аракчи и оглавяваната от него делегация се срещнаха с пакистанския премиер Шебхаз Шариф в Исламабад, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.

Двете страни обсъдиха двустранните отношения, развитието на ситуацията в региона и дипломатическите усилия на Пакистан за намаляване на напрежението в Близкия изток и други въпроси. На срещата присъства и пакистанският вицепремиер и външен министър Исхак Дар.

Пакистанският премиер изрази удовлетворение от визитата на Аракчи в Исламабад и отбеляза значението на неотдавнашното посещение на главнокомандващия въоръжените сили на Пакистан – фелдмаршал Асим Мунир, в Техеран. Шариф също така информира иранската делегация за консултациите, които е провел във връзка с настоящата ситуация, с ръководителите на редица държави. Премиерът говори и за посредническите усилия на Исламабад за осъществяването на нов кръг от преговори между САЩ и Иран.

Аракчи вчера обяви, че заминава на обиколка в Исламабад, Маскат и Москва. "Целта на визитите ми е тясно сътрудничество с нашите партньори по двустранни въпроси и консултации относно регионалните събития", написа иранският дипломат в социалната мрежа "Екс". Иранската делегация пристигна в Исламабад около полунощ и проведе среща с фелдмаршал Мунир и други официални лица.

Вчера Белият дом съобщи, че американският специален пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, ще посетят за Исламабад за преговори с ирански представители, пише БТА.

Агенция Ройтерс съобщи, позовавайки се на източници от пакистанското правителство, че иранската делегация вече е отпътувала за Оман.