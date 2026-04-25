Папа Лъв XIV призова всички страни да премахнат смъртното наказание

Папа Лъв XIV призова всички по света да премахнат смъртното наказание на фона на оповестените от американското правителство намерения за разширяване на неговото прилагане, предаде ДПА.

"Достойнството на личността не е загубено дори и след извършването на най-тежките престъпления", каза първият понтифик американец във видеообръщение по повод 15-ата годишнина от отмяната на смъртното наказание в родния му щат Илинойс.

"Католическата църква последователно учи, че всеки човешки живот - от момента на зачеването, до естествената смърт, е свещен и заслужава да бъде защитаван", добави Лъв XIV. "Правото на живот всъщност е в основата на всяко едно от другите човешки права. Поради това обществото, което пази сакралността на човешкия живот, ще просперира и процъфтява", продължи светият отец.

Той увери, че ще подкрепя "тези, които се застъпват за премахването на смъртното наказание в САЩ и по света", предаде БТА.

Смъртното наказание е позволено в повече от 20 американски щата, въпреки че в няколко от тях то отдавна не е било прилагано.

Лъв XIV направи обръщението си малко след като американското министерство на правосъдието обяви, че предприема мерки за укрепване на прилагането на смъртното наказание на федерално равнище, включително посредством екзекуции чрез разстрел.

В последно време отношенията между папа Лъв XIV и американския президент Доналд Тръмп са много обтегнати, отбелязва ДПА. Тръмп няколко пъти отправи остри критики към светия отец в социалната си мрежа "Трут соушъл" и го обвини, че проявява "слабост по отношение на престъпността". Понтификът отхвърли необичайните публични критики и ясно показа, че няма се поддаде на провокации. По-късно Лъв XIV заяви, че няма никакъв интерес да се конфронтира с американския президент.