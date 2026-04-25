Бащата на Орбан продавал некачествени строителни материали за жп-линията Будапеща-Белград

Фирма, собственост на бащата на унгарския премиер Виктор Орбан, се оказа в центъра на нов скандал.

Компанията на Дьожеа Орбан "Dolomit Kft" е доставяла строителни материали с лошо качество за реконструкцията на железопътната линия Будапеща–Белград, съобщава порталът 444.hu. "Dolomit Kft", в която бащата на Орбан е мажоритарен собственик, още през февруари 2023 г. е получила оплаквания от основните изпълнители на проекта - китайската компания China Tiejiuju Engineering & Construction и фирмата V-Híd, свързана с бизнесмена Лоринц Месарош. Доставеният материал не е отговарял на техническите стандарти на унгарските железници, особено по отношение на размера и други параметри.

В писмо на китайския изпълнител от април 2023 г. се казва, че проби от вече вложения материал са били анализирани в независима лаборатория, която е установила, че гранулацията не е подходяща. "Независимата лаборатория установи, че параметрите на материала не са подходящи“, пише в документа. Този недостатък е особено тревожен, тъй като спорният материал се използва за слой с ключово значение - необходим е за слоя на железопътната основа, който играе ключова роля за стабилността и носимоспособността на линията. Въпреки че друга лаборатория, ангажирана от китайската компания, е оценила, че материалът "едва покрива изискванията“, съмненията относно качеството му остават сериозни.

Фирмата признава проблема, но материалът все пак е използван

Според 444.hu, компанията "Dolomit" е признала, че има проблеми със състава на материала, като е посочила, че обилните валежи в началото на годината са довели до "смесване на кал и глина с камъка". Въпреки обещанията за подобрения, документите показват, че съществени промени не са настъпили, а спорният материал въпреки това частично е бил вложен в проекта. Става дума за т.нар. смес SZK1 – комбинация от пясък и чакъл, използвана за създаване на стабилен, почти водонепропусклив слой под релсите. В същото време от индустрията идват твърдения, че семейната фирма на Орбан продава камък на значително по-високи цени от конкуренцията, при репутация за високо качество, която сега е поставена под въпрос.

"Dolomit" е доставила над 200 000 тона камък за този проект през 2022 и 2023 г., а компанията редовно печели държавни поръчки, включително разширението на автомагистрала М1. Само през 2024 г. тя е реализирала печалба от почти 7 милиона евро, като тези средства са били изтеглени от компанията. Междувременно допълнителен натиск идва и от друга страна – срещу още една компания, свързана със семейството Орбан, е започната проверка от минната инспекция.

Става дума за фирмата Hahót Tőzeg Kft., собственост на брата на Орбан и тяхната майка Ержебет Шипош Орбан. Разследването се води от Управлението за надзор на регулаторните дейности (SZTFH), което проверява дали компанията спазва законовите изисквания за количествата добив. От институцията съобщават, че процедурата е в ход и засега не могат да разкрият подробности или евентуални санкции.

За разлика от "Dolomit", тази фирма не е сред най-печелившите в семейния бизнес – през 2024 г. е реализирала приходи от около 930 000 евро и печалба от 350 000 евро, предаде БГНЕС.