Боложан осъди Русия за нарушаването на румънското въздушно пространство

Министър-председателят на Румъния Илие Боложан заяви днес, че поредното нарушаване на румънското въздушно пространство от страна на Русия е „безотговорен акт" и сериозно нарушение на международното право, като призова Русия незабавно да прекрати подобни действия, предаде Аджерпрес.

Рано днес фрагментите от два руски дрона паднаха на румънска територия, като единият нанесе материални щети в град Галац, а стотици хора бяха евакуирани, пише БТА.

„Миналата нощ дрон руско производство се разби в Галац и повреди жилище. След инцидента аз говорих с всички отговорни за вземането на решения да предприемат незабавно нужните действия. Приоритет на правителството остава защитата и безопасността на гражданите. Предприети са и дипломатически мерки, включително информиране на партньори и съюзници. Поредното нарушение на румънското въздушно пространство от Русия е безотговорен акт и сериозно нарушение на международното право. Аз осъждам безрезервно това и категорично настоявам Русия незабавно да спре подобни действия", написа Боложан в официалния си профил във Фейсбук.

Той допълни, че тези инциденти са следствие от войната, започната от Руската федерация срещу Украйна, и създават рискове за сигурността на Румъния и на Източния фланг на НАТО.

По-рано румънското външно министерство извика руския посланик, пред когото изрази протест, а министърът на отбраната Раду Мируца разпореди анализ за препозициониране на системите за наблюдение и защита на границата с Украйна.