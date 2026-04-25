Тръмп спря мисията на Къшнър и Уиткоф за преговорите с Иран в Пакистан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е анулирал мисията на емисарите си, които трябваше да пътуват до Исламабад, предаде Франс прес, като се позова на "Фокс нюз".

В пакистанската столица днес трябваше да пристигнат емисарите Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за да разговарят представители на Иран. В Пакистан беше дошъл иранският външен министър Абас Аракчи, но той си тръгна по-рано днес оттам.

"Казах на моите сътрудници преди малко, точно когато се готвеха да отпътуват, "Не, вие няма да летите 18 часа, за да отидете там", е заявил американският президент пред журналистка от "Фокс нюз", която е разговарял с него по телефона.

Пред журналист на медията "Аксиос" Тръмп е повторил пак, че не вижда интерес емисарите да летят 18 часа в настоящата ситуация и е добавил, че двете страни могат да се оправят и по телефона, предаде Франс прес. Запитан тогава дали това означава, че войната ще бъде подновена, Тръмп е казал, на журналиста от "Аксиос": "Не. Не означава това. Ние все още не сме мислили по този въпрос", предаде Франс прес.

Пред двете американски медии Тръмп също така е казал, че "иранците могат да се обадят по телефона, ако поискат и когато поискат", предаде Франс прес.

По-рано днес иранският външен министър Абас Аракчи проведе разговори в Исламабад с главнокомандващия пакистанските сили Асим Мунир и с пакистанския премиер Шебхаз Шариф. Те са разговаряли относно червените линии, които Иран няма намерение да прекрачва в преговорите, припомнят световните агенции.

Безсрочното прекратяване на огъня постави на пауза боевете, но икономическите последици от конфликта в Иран се увеличават, като глобалните доставки на петрол, втечнен природен газ, торове и други суровини са нарушени от почти пълното затваряне на Ормузкия проток.

Иранските представители открито попитаха как могат да се доверят на САЩ, след като преговорите миналата година и в началото на тази година относно ядрената програма на Техеран приключиха с нападение от страна на САЩ и Израел.

Пакистан се опитва да върне САЩ и Иран на масата за преговори, след като Тръмп тази седмица обяви неограничено удължаване на прекратяването на огъня в конфликта с Иран.

Белият дом вчера заяви, че Тръмп изпраща Уиткоф и Къшнър да се срещнат с Аракчи. Но иранското външно министерство заяви, че всякакви преговори ще бъдат индиректни, а пакистанските представители ще предават съобщения.

Първият кръг преговори в Пакистан, водени от американска страна от вицепрезидента Джей Ди Ванс, продължи повече от 20 часа и беше под формата на преки разговори.

Аракчи и пратениците на Тръмп проведоха часове по време на индиректни преговори в Женева на 27 февруари, но се оттеглиха без сделка. На следващия ден Израел и САЩ започнаха войната.

Иран атакува три кораба тази седмица, докато САЩ поддържат блокада върху иранските пристанища. Тръмп е наредил на военните да стрелят по малки плавателни съдове, които могат да поставят мини.

Днес същевременно Иран възобнови гражданските полети от международното летище в Техеран за първи път от началото на войната с американски и израелски удари преди два месеца. Полети имаше за Истанбул, столицата на Оман Маскат и за саудитския град Мека, според държавната телевизия на Иран. Иран частично отвори въздушното си пространство по-рано този месец, поради прекратяването на огъня.

От началото на войната властите съобщават, че най-малко 3375 души са загинали в Иран и над 2490 в Ливан, където боеве между Израел и подкрепяната от Иран група "Хизбула" избухнаха два дни след започването на войната с Иран.

Освен това 23 души бяха убити в Израел и над дузина в страните от Персийския залив. 15 израелски войници в Ливан, 13 американски военнослужещи в региона и 6 членове на мироопазващите сили на ООН в Южен Ливан също загинаха в конфликта.

Отделно Тръмп обяви в четвъртък, че Израел и Ливан са се съгласили да удължат прекратяването на огъня между Израел и "Хизбула" с още три седмици. "Хизбула" не участва в дипломацията по този въпрос, осъществяваща се с посредничеството на Вашингтон.