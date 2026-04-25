Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран, дори те самите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че никой не знае кой командва в Иран, предаде Франс прес.

Този коментар Тръмп направи малко след като заяви пред журналисти на две американски медии, че е анулирал пътуването на двамата си емисари до Исламабад, които трябваше да преговарят там относно Иран, предаде БТА.

"Има много вътрешни борби и голямо объркване в тяхното ръководство. Никой не знае кой командва там, включително и те самите", заяви Тръмп.

По-рано днес той каза, че няма смисъл неговите емисари да летят 18 часа до Исламабад и че ако иранците искат и когато поискат те могат да се обадят по телефона на американците.