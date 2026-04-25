Иран се съмнява, че САЩ наистина са сериозни в дипломацията

916
Арагчи и началникът на щаба на пакистанската армия Асим Мунир в Исламабад. СНИМКА: РОЙТЕРС

Иранският министър на външните работи Абас Аракчи заяви, че не е ясно дали САЩ наистина са сериозни във връзка с дипломацията, предадоха световните агенции.

Той направи този коментар, след като приключи срещите си с пакистански представители в Исламабад, където се очакваше да дойдат и американски емисари, предаде БТА.

В крайна сметка стана ясно, че двамата американски емисари не са пътували до там, тъй като Доналд Тръмп е анулирал мисията им.

В съобщение в "Екс" Аракчи заяви, че е представил позицията на Иран относно устойчива рамка, която да сложи траен край на войната и допълни, че все още трябва да се разбере дали САЩ са сериозни относно дипломацията.

