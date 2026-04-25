Суперяхтата на руски олигарх премина Ормузкия проток въпреки ограниченията на Иран

Суперяхта, собственост на руския олигарх Алексей Мордашов, е преминала Ормузкия проток в събота, въпреки почти пълния контрол на Иран върху трафика през стратегическия воден път.

Яхтата Nord, с дължина 142 метра и оценена на около 500 милиона долара, е отплавала от Дубай през нощта и е преминала протока по път към Мускат, Оман, съобщава CNN, като се позовава на данни на морската разузнавателна компания MarineTraffic.

Яхтата е използвала корабен коридор, обявен за безопасен от Иран, след като в части от протока са били поставени мини по време на войната. Маршрутът минава по-близо до иранското крайбрежие и близо до остров Ларак – район, контролиран от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Мордашов, председател на руската металургична и миннодобивна компания „Северстал", е сред най-богатите хора в Русия. Богатството му се оценява на около 30 милиарда долара. Той и членове на семейството му са под санкции на САЩ след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Nord е сред най-големите яхти в света и разполага с две хеликоптерни площадки, а екипажът може да включва готвач, фитнес треньор и масажист, пише ynetnews.

Ормузкият проток обикновено пренася около една пета от световните доставки на петрол и се счита за международен воден път. Иран от години заплашва да го блокира при нападение и е предупредил, че ще атакува кораби, които преминават без одобрение.

Трафикът през протока спадна рязко по време на войната, което доведе до повишаване на цените на петрола и горивата. Иран продължава да ограничава корабоплаването, като твърди, че американска морска блокада на неговите пристанища нарушава прекратяването на огъня.