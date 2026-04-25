Един загинал и един ранен от падналата с тийнейджъри кола в река Майн

Един младеж загина, а друг е в критично състояние, след като кола, превозваща петима младежи на 17 и 18 години, падна от 8 метра в река Майн, съобщи ДПА, позовавайки се на местната полиция и пожарна.

Колата е паднала от кея на източното речно пристанище на германския финансов център около 22:00 часа местно време вчера, когато очевидец се е обадил на службите за спешна помощ.

„Според информацията до момента, превозно средство се е насочило към пристанищeто по неизвестни причини, пробило е защитната бариера, паднало е във водата и е потънало", се казва в полицейския доклад, предаде БТА.

В него се добавя, че трима от пътниците са успели да изплуват сами на повърхността, но други двама е трябвало да бъдат спасени от водолази на пожарната. Те са откарани в местна болница в критично състояние, където единият от тях е починал.

Колата е извадена от водата, а полицията очаква експертиза да покаже какви са причините за инцидента.