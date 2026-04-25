Бразилец от "Реал" под въпрос за световното

Мост се срути на церемонията по откриването му, има осем ранени (Видео)

Мост на церемонията по откриването му КАДЪР: X/@vanguardiacom

В Колумбия новопостроен пешеходен мост се срути по време на церемонията по откриването му, при което осем души бяха ранени, съобщават местни медии.

Инцидентът е станал на 19 април в община Багадо, в западния департамент Чоко. Мостът, с дължина около 85–86 метра, е бил изграден с цел да свързва централната част на града със селището Сан Марино и е бил представен официално пред местните жители и властите.

По време на събитието кметицата на Багадо Маринела Серна, заедно с граждани, е преминала по съоръжението. Малко след това мостът започнал да се люлее силно, след което част от кабелите му се скъсали. В резултат на това хората, намиращи се върху конструкцията, паднали в реката под него, пише ua.news. 

Пострадали са осем души. Трима от тях са били транспортирани в болница, а останалите са получили медицинска помощ на място. По последна информация няма опасност за живота на ранените.

Властите са отцепили района и е започнало разследване за причините за срутването. Една от основните версии е претоварване на съоръжението, тъй като след откриването му на моста са се събрали твърде много хора едновременно.

В разследването е включена и строителната компания, отговорна за изграждането на съоръжението. Междувременно експерти продължават огледа на останките, за да установят дали става дума за конструктивен дефект или за нарушение при експлоатацията.

