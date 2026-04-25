Мост се срути на церемонията по откриването му, има осем ранени (Видео)

В Колумбия новопостроен пешеходен мост се срути по време на церемонията по откриването му, при което осем души бяха ранени, съобщават местни медии.
Инцидентът е станал на 19 април в община Багадо, в западния департамент Чоко. Мостът, с дължина около 85–86 метра, е бил изграден с цел да свързва централната част на града със селището Сан Марино и е бил представен официално пред местните жители и властите.
По време на събитието кметицата на Багадо Маринела Серна, заедно с граждани, е преминала по съоръжението. Малко след това мостът започнал да се люлее силно, след което част от кабелите му се скъсали. В резултат на това хората, намиращи се върху конструкцията, паднали в реката под него, пише ua.news.
Пострадали са осем души. Трима от тях са били транспортирани в болница, а останалите са получили медицинска помощ на място. По последна информация няма опасност за живота на ранените.
Властите са отцепили района и е започнало разследване за причините за срутването. Една от основните версии е претоварване на съоръжението, тъй като след откриването му на моста са се събрали твърде много хора едновременно.
В разследването е включена и строителната компания, отговорна за изграждането на съоръжението. Междувременно експерти продължават огледа на останките, за да установят дали става дума за конструктивен дефект или за нарушение при експлоатацията.
#Colombia En Bagadó, Chocó, un puente peatonal sobre el río Churina colapsó pocos segundos después de su inauguración oficial, dejando tres personas heridas. La estructura, que conectaba el casco urbano con el cementerio San Marino, cedió mientras varios asistentes la cruzaban… pic.twitter.com/9neBrN9Z9m— Vanguardia (@vanguardiacom) April 21, 2026