Президентът на Румъния плаши с вето нов кабинет с подкрепа на крайнодесни

Задълбочава се политическата криза в Румъния, след като социалдемократите напуснаха управляващата коалиция. Сега президентът Никушор Дан предупреди, че няма да одобри правителство на малцинството, ако е подкрепено от крайнодесните националисти, пише Би Ти Ви.

Премиерът е от дясната Национално-либерална партия, а Социалдемократическата партия е най-голямата в разноцветната 4-партийна коалиция.

Заради подозренията, че ще търси парламентарна подкрепа от крайнодесния Алианс за обединение на румънците, президентът Никушор Дан заплаши с вето. Алиансът е втората политическа сила в Румъния, но няма подкрепа от нито една друга партия.