ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъри Стоилов и Филип Кръстев запазиха жива мечтата...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22734940 www.24chasa.bg

Шкембето скара Гърция и Турция

Наследството на шкембе чорбата стана повод за кулинарен спор Между Гърция и Турция Снимка: Фейсбук/ Шкемб О'Guide

Наследството на шкембе чорбата стана повод за кулинарен спор Между Гърция и Турция, след като ресторантьор от Солун поискал да впише традиционната супа в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО под името „паца", както я наричат в южната ни съседка.

Собственикът на ресторант в Солун Димитрис Царухас твърди, че ястието е с дълбоки корени в гръцката история и дори да се проследи до времето на Омир и „Одисея". Според него в епоса се описва ястие, приготвено от говежди вътрешности, мазнина и кръв, което той определя като ранна версия на днешната „паца", разказва той пред "Асошиейтед прес". Според готвачи рецептата е преминала от древните гърци към византийците, а впоследствие и към Османската империя.

Именно това твърдение предизвика остра реакция в Турция, където традиционното ястие се нарича „ишкембе". Турски ресторантьори обвиняват Гърция в опит да си присвои вековна турска рецепта. Медиите там сочат ккато доказателство и описания на пътешественика Евлия Челеби от XVII век, в които се споменават продавачи на шкембе чорба в Истанбул.

Въпреки спора, гръцкият ресторантьор подчертава, че храната трябва да обединява, а не да разделя народите.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

