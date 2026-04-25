32-годишна инфлуенсърка почина, финалистка в X Factor я помете пред нощен клуб

32-годишна инфлуенсърка е починала, след като бе прегазена от бивша финалистка в X Factor пред нощен клуб в лондонския квартал "Сохо", съобщава "Дейли Мейл".

Клаудия Закжевска от Есекс е била ударена от автомобил близо до заведението на улица "Аргил" в централен Лондон в ранните часове на неделя, 19 април. Тя е откарана в болница, но за съжаление е била обявена за мъртва в събота.

Габриел Прешъс Карингтън, на 29 години, е обвинена в опит за убийство на TikTok и Instagram инфлуенсърката, известна онлайн като Klaudiaglam. От полицията в Лондон съобщиха в събота, че обвинението вече е променено на убийство след смъртта на Закжевска.

Като тийнейджър Карингтън, известна още като RIELLEUK, достига до финала на X Factor през 2013 г. Тя е била част от групата Miss Dynamix. В последните години тя също се изявява като инфлуенсър и има около 362 000 последователи в Instagram.Полицията е била извикана на мястото в центъра на столицата в 4:30 ч. сутринта в неделя след сигнали, че черен автомобил „Мерцедес" се е врязал в пешеходци. 58-годишен мъж също е получил тежки наранявания, променящи живота му, и е откаран в болница. Трета жена, на около 30 години, е леко пострадала.

Столичната полиция вече съобщи, че инцидентът не се разглежда като свързан с тероризъм.

Карингтън, от Broadfield Road в Манчестър, е обвинена и в опасно шофиране, шофиране с почти двойно над допустимото количество алкохол и причиняване на наранявания на още двама души.

Тя се яви пред Уестминстърския магистратски съд миналия вторник и остава в ареста, като следващото ѝ явяване е насрочено за 19 май в Олд Бейли.

Родената в Полша моделка Закжевска, която има над 250 000 последователи в Instagram, е публикувала видеа от нощния клуб в неделя. Докато тя все още е била в критично състояние миналата седмица, майка ѝ публикува съобщение в страница в GoFundMe, създадена за покриване на съдебни и медицински разходи.

Тя написа следното:

Дъщеря ми в момента е в кома и отчаяно се бори за живота си. Това е най-ужасният момент, който нашето семейство някога е преживявало. Всеки, който познава красивата ми дъщеря, знае колко прекрасен човек е тя. Тя е докоснала толкова много хора със своето чисто сърце и доброта. Ако състоянието ѝ се влоши, допълнителните средства ще бъдат използвани за разходи по погребението и подкрепа за семейството.

До момента кампанията е събрала близо 18 000 паунда в подкрепа на скърбящото семейство на Закжевска.