Тръмп: Иран даде по-добра ядрена оферта само 10 минути след като отмених преговорите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри в събота, че Иран е представил значително по-добро предложение само 10 минути след решението му да отмени планиран кръг от ядрени преговори – развитие, което той определи като показателно за желанието на Техеран да постигне споразумение, въпреки че дипломатическият процес остава нестабилен.

„Те ни дадоха документ, който можеше да бъде по-добър, и интересното е, че веднага след като отмених преговорите, в рамките на 10 минути получихме нов документ, който беше много по-добър", заяви Тръмп пред репортери, преди да се качи на Air Force One във Флорида за полет обратно към Вашингтон, съобщава Turkiyetoday.

Това разкритие променя първоначалното впечатление за обикновен провал на преговорите и го прави по-двусмислено, подсказвайки, че натискът по неофициални канали може да дава резултат, дори когато официалните разговори са в застой.

Отмяна, която доведе до резултат

Тръмп обясни, че е отменил изпращането на пратениците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Пакистан, защото пътуването включвало „много придвижване" и защото неговите преговарящи „не са се срещали с лидера на страната", което според него означава, че иранската делегация не е имала правомощия да взема обвързващи решения.

Въпреки това бързият отговор от страна на Иран изглежда е потвърдил преценката му. Без да разкрива подробности за съдържанието на предложенията, Тръмп заяви, че второто показва, че „те предложиха много". Основното му искане, подчерта той, остава непроменено: Иран „няма да има ядрено оръжие".

Относно бъдещата комуникация Тръмп даде знак, че предпочита директни и по-малко публични контакти. „Ще се разбираме по телефона и те могат да ни се обаждат по всяко време", каза той, добавяйки категорично: „Ние държим всички карти".

Дипломацията продължава, въпреки паузата

Отмяната дойде малко след като иранският външен министър Абас Арагчи напусна Пакистан, който служи като основен посредник между Вашингтон и Техеран.

В рамките на часове Арагчи пристигна в Маскат, където се очаква да проведе срещи по регионални въпроси. Оман има дълга история като тих посредник между двете страни и вече е бил домакин на непреки преговори.

Междувременно Пакистан даде знак, че няма намерение да се оттегля от посредническата си роля. Премиерът Шехбаз Шариф разговаря по телефона с иранския президент Масуд Пезешкиан, като определи разговора като „топъл и конструктивен" по отношение на регионалната ситуация.

В публикация в X Шариф отбеляза изпращането на високопоставена иранска делегация в Исламабад и потвърди, че Пакистан възнамерява да бъде „честен и искрен посредник" за траен мир, с подкрепата на регионални партньори.

Иран предупреждава за военен отговор, регионът остава напрегнат

Докато дипломатите се движат между столиците, съвместното военно командване на Иран отправи остро предупреждение в събота, заявявайки, че продължаващите „морски блокади, бандитизъм и пиратство" от страна на САЩ в региона ще предизвикат решителен военен отговор. В изявление, разпространено от държавната агенция IRNA, се добавя, че всяка нова агресия от страна на САЩ или Израел ще доведе до още по-големи загуби и за двете страни.

В същия ден израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди „интензивни" удари по цели на „Хизбула" в Ливан, след ракетни и дрон атаки срещу Северен Израел и израелски сухопътни сили в Южен Ливан, при които няма пострадали. Израелските въздушни удари в Южен Ливан убиха най-малко шест души, идентифицирани от Израел като бойци на „Хизбула", въпреки че крехкото примирие формално остава в сила.