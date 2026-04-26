Учител от Калифорния опита да гръмне Тръмп във Вашингтон, ранен е агент (Снимки, видео)

Изстрелите сe чули по време на вечерята на кореспондентите, стрелецът е бил гост на хотела, в който се провежда вечерята на кореспондентите на Белия дом

Президентът Доналд Тръмп беше спешно изведен от сцената от агенти на Secret Service, след като се чуха изстрели на вечерята на кореспондентите на Белия дом в хотел „Вашингтон Хилтън", предаде кореспондентът на Нова тв от САЩ.

Държавният глава, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и членовете на кабинета му са в безопасност.

Агент на Secret Service е бил прострелян в защитната си екипировка и е настанен в болница. "Служителят на реда беше улучен от много близко разстояние с много мощно оръжие, а бронежилетката си свърши работата", каза Тръмп и добави, че е разговарял с него. „Той се справя чудесно", отбеляза държавният глава.

Тръмп съобщи в социалните мрежи, че нападателят е задържан. По данни на правоохранителните органи, цитирани от CNN, заподозреният е 30-годишен мъж от Калифорния. Стрелецът е 30-годишен учител от Калифорния, задържан е Снимка: Ройтерс

Според представители на правоохранителните органи той е жив и получава медицинска помощ за нараняванията си. Източник от полицията уточнява, че е в местна болница с травми, получени при обезвреждането му.

Органите на реда съобщават, че заподозреният е бил въоръжен с пистолет, дългоцевно оръжие и няколко ножа, освен това е действал сам. По данни на полицията той е бил гост в хотел „Вашингтон Хилтън", където се е провеждала вечерята. Присъстващите на вечерята на кореспондентите на Белия дом залягат след стрелбата Снимка: Ройтерс

По предварителна информация полицията смята, че задържаният е произвел изстрел. На въпрос кого е целил нападателят, задържан на охранителния пункт по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом, полицията заяви, че това е „част от разследването".

Президентът заяви, че събитието ще бъде пренасрочено в рамките на 30 дни. Тръмп обяви, че „мъж е щурмувал контролно-пропускателен пункт за сигурност, въоръжен с няколко вида оръжия".

Той подчерта, че самият той не е пострадал. По думите му нападателят е бил „неутрализиран от изключително смели служители на Secret Service".

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е искал да остане на вечерята на кореспондентите на Белия дом, но съображенията за сигурност са надделели.

„Искахме да останем тази вечер. Борих се с всички сили", каза той. Въпреки това, по думите му, органите на реда са настояли, че най-безопасното решение е събитието да бъде отменено.

Тръмп определи стрелбата тази вечер като „доста травмираща" за първата дама Мелания Тръмп и похвали правоохранителните органи за бързата им реакция.

„Всичко се разви изключително бързо. Но времето за реакция беше наистина впечатляващо и ние ще пренасрочим събитието", обеща той.

Президентът подчерта: „Няма да позволим на никого да превземе обществото ни. Няма да отменяме събития, защото не можем да си го позволим".

Заподозреният в стрелбата по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом е идентифициран като учител от Калифорния.

31-годишният Коул Томас Алън от Торънс, Калифорния, близо до Лос Анджелис, е предполагаемият стрелец, който е открил огън в хотел „Уошингтън Хилтън" в събота вечер.

Учителят от района на Лос Анджелис е бил бързо задържан от органите на реда мигове след като е нарушил контролно-пропускателен пункт. Той е обвинен в нападение с огнестрелно оръжие, пише "Дейли мейл". Полицията разкри, че заподозреният е имал у себе си редица оръжия, включително пушка, пистолет и няколко ножа.