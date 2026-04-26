Американци получиха тежки присъди заради измама с близо 200 погребения

Американка получи 30 години затвор заради измама с погребения, съобщават Асошиейтед прес и Бе Еф Ем Те Ве. До делото се стигнало, след като миналия октомври у Джон Халфорд и бившата му съпруга Кари, собственици на погребална агенция в щата Колорадо, били открити близо 190 трупа в различна степен на разложение. Джон Халфорд беше осъден през февруари на 40 години затвор. А сега беше произнесена и присъдата срещу бившата му половинка.

На името на Кари била записана компанията "Завръщане в природата", която предлагала така наречени екологични погребения в Колорадо, при които било намалено вредното въздействие върху околната среда.

В съда Кари представила версия, според която автор на измамата, е бил бившият й съпруг, затова тя е получила по-малка присъда от него. Тя твърдяла освен това, че е била и жертва на домашно насилие.

Всичко започнало през октомври 2023 г., когато жителите на Пенроуз в Колорадо подали сигнал до шерифа за постоянна лоша миризма в района. В крайна сметка се стигало до претърсване на имота на семейство Халфорд и там били открити труповете.

Близките на покойниците поверявали на двойката телата, за да им бъде устроено подобаващо погребение или да бъдат кремирани, но двойката взимала парите, не предприемала нищо и буквално складирала телата в дома си.

Измамната схема продължила четири години, през които двойката спечелила 130 000 долара, пише БТА.